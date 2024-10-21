Стало известно, что на сбитом в Судане самолете был российский инженер с коллегами

На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер вместе со своими коллегами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, одним из погибших оказался Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. Предварительно, с этим специалистом на воздушном судне находились еще несколько его коллег.

Как уточнил Telegram-канал SHOT, речь идет о грузовом самолете Ил-76, который принадлежал компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Воздушное судно перевозила инженерную помощь из ОАЭ в Республику Чад.

20 октября сообщалось, что в Судане был сбит грузовой самолет, на борту которого, предположительно, были россияне.

В посольстве РФ заявили, что российские дипломаты находятся в контакте с суданскими властями и предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств этого инцидента.

Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Cилы быстрого реагирования (СБР) заявили в своих социальных сетях, что суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их версии, входили граждане России, был сбит в провинции Северный Дарфур.

Ранее на юге Китая упал самолет.