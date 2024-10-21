Генпрокурор рассказал о правах российских самолетов в Саудовской Аравии

Права гражданских самолетов из России будут защищены в Саудовской Аравии, и никто не сможет на них посягать, заявил генпрокурор королевства Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с генпрокурором России Игорем Красновым аль Шариф подчеркнул, что права российских самолетов будут защищены абсолютно, это входит в систему законов Саудовской Аравии. Он добавил, что так будет всегда.

По словам Краснова, возобновлению авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании самолетов РФ по запросам третьих стран.

Он добавил, что уже были определены минимум два перевозчика, которые готовы к подобным полетам: российский Red Wings и саудовский Flynas.

В июне заместитель главы Министерства транспорта России Владимир Потешкин утверждал, что для россиян запустят еще четыре прямых авиарейса — в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.

Ранее прямой рейс Москва — Гавана захотели сделать круглогодичным.