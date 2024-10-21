Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор рассказал о правах российских самолетов в Саудовской Аравии

Аль Шариф: права самолетов из России в Саудовской Аравии будут защищены

close
Shutterstock

Права гражданских самолетов из России будут защищены в Саудовской Аравии, и никто не сможет на них посягать, заявил генпрокурор королевства Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с генпрокурором России Игорем Красновым аль Шариф подчеркнул, что права российских самолетов будут защищены абсолютно, это входит в систему законов Саудовской Аравии. Он добавил, что так будет всегда.

По словам Краснова, возобновлению авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании самолетов РФ по запросам третьих стран.

Он добавил, что уже были определены минимум два перевозчика, которые готовы к подобным полетам: российский Red Wings и саудовский Flynas.

В июне заместитель главы Министерства транспорта России Владимир Потешкин утверждал, что для россиян запустят еще четыре прямых авиарейса — в ТанзаниюКувейтИндонезию и Саудовскую Аравию. 

Ранее прямой рейс Москва — Гавана захотели сделать круглогодичным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами