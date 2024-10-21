Фитобочка для СПА-процедур взорвалась в Москве, 16-летняя сотрудница салона получила ожоги

Фитобочка для СПА-процедур взорвалась в одном из салонов в Москве, 16-летняя сотрудница получила ожоги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в салоне «Формула Стройности». Фитобочка, которая предназначена для проведения СПА-процедур, взорвалась — причины произошедшего не уточняются. При этом 16-летняя администратор заведения обожглась паром, когда подготавливала ванну для клиента.

Несовершеннолетней оказали необходимую помощь в медицинском учреждении. Врачи оценили ожоги рук, которые она получила, как незначительные. Пострадавшую отпустили домой.

По факту случившегося проводится проверка. Прочие детали и обстоятельства не сообщаются.

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