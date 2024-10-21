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Фитобочка для СПА-процедур взорвалась в Москве, 16-летняя сотрудница салона получила ожоги

В Москве взорвалась фитобочка для СПА-процедур, пострадала 16-летняя девушка

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Shutterstock/FOTODOM

Фитобочка для СПА-процедур взорвалась в одном из салонов в Москве, 16-летняя сотрудница получила ожоги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в салоне «Формула Стройности». Фитобочка, которая предназначена для проведения СПА-процедур, взорвалась — причины произошедшего не уточняются. При этом 16-летняя администратор заведения обожглась паром, когда подготавливала ванну для клиента.

Несовершеннолетней оказали необходимую помощь в медицинском учреждении. Врачи оценили ожоги рук, которые она получила, как незначительные. Пострадавшую отпустили домой.

По факту случившегося проводится проверка. Прочие детали и обстоятельства не сообщаются.

До этого струя горячего антифриза облила шестилетнюю девочку и ошпарила ее отца, когда они ехали в автобусе в подмосковной Коломне. По словам мужчины, он получил ожог голеностопа 1-2-й степени.

Ранее россиянин решил отметить день рождения с друзьями и оказался в горящей бане.

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