Чувашия в рамках акции «Сохраним лес» отправила в ДНР 50 тысяч сеянцев сосны

В рамках долгосрочной программы шефской помощи Новороссии министерство природныхресурсов и экологии Чувашии направило в регион десятки тысяч молодых деревьев, сообщили организаторы акции «Сохраним лес».

Отправка молодняка в ДНР станет одним из этапов реализации экологических гуманитарных миссий, в план которых входит и обязательная высадка деревьев в рамках акции «Сохраним лес».

«К сожалению, пока сами мы не успеваем выращивать достаточно посадочного материала: сказывается и недостаток семян, были и неподходящие погодные условия. Однако благодаря поддержке Чувашской Республики мы восстановим леса Донбасса в кратчайшие сроки», — сказал председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики Алексей Шебалков.

Сеянцы планируется высадить на территории пострадавших лесов, площадь которых с 2014 года достигла почти 20 тыс. га.

В Минприроды Чувашии подчеркнули, что высадка молодых сосен в ДНР будет проводиться под флагом акции «Сохраним лес», которая реализуется по стране в рамках нацпроекта «Экология».

Организаторами акции «Сохраним лес» выступают АНО «Сад Памяти» совместно со Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.