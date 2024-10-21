Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое неизвестных напали на прохожего и отрезали ему ухо в Подмосковье

В Подмосковье трое неизвестных напали на прохожего и отрезали ему ухо

В Подмосковье трое мужчин напали на прохожего и отрезали ему ухо. Об этом сообщает Telegram-канал «Замкадье Подмосковье Мытищи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Мытищи. Возле торгового центра в ЖК «Мытищи Lite» трое неизвестных напали на прохожего. Сообщается, что они отрезали мужчине ухо.

На кадрах с места происшествия видно, как нападавшие удерживают мужчину, поваленного на землю, а затем садятся в автомобиль и уезжают. Информации о мотивах нападавших не поступало, прочие детали и обстоятельства случившегося не уточняются.

До этого в Якутии муж отрезал жене ухо и нос. Неоднократно судимый муж приревновал женщину, напал на нее и отрезал ей части тела. Его задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений с особой жестокостью.

Ранее саратовец принес в больницу откушенный собакой нос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами