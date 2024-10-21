Трое неизвестных напали на прохожего и отрезали ему ухо в Подмосковье

В Подмосковье трое мужчин напали на прохожего и отрезали ему ухо. Об этом сообщает Telegram-канал «Замкадье Подмосковье Мытищи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Мытищи. Возле торгового центра в ЖК «Мытищи Lite» трое неизвестных напали на прохожего. Сообщается, что они отрезали мужчине ухо.

На кадрах с места происшествия видно, как нападавшие удерживают мужчину, поваленного на землю, а затем садятся в автомобиль и уезжают. Информации о мотивах нападавших не поступало, прочие детали и обстоятельства случившегося не уточняются.

До этого в Якутии муж отрезал жене ухо и нос. Неоднократно судимый муж приревновал женщину, напал на нее и отрезал ей части тела. Его задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений с особой жестокостью.

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