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Суд признал экстремистским мем с печкой и фразой «Надо больше евреев»

В Ульяновской области суд признал экстремистским материалом антисемитский мем

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Freepik.com

Чердаклинский суд Ульяновской области признал экстремистским материалом мем (картинку) с антисемитской шуткой. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Речь идет о картинке с кадром из советского мультфильма «Гуси-лебеди» 1949 года. По сюжету печка помогала главной героине найти ее брата и наказать гусей-лебедей.

На меме изображен кадр с говорящей печкой, под которой написано «Надо больше евреев». На правой стороне печки изображен флаг со свастикой.

10 августа сотрудники Центра «Э» задержали жителя Петербурга за реабилитацию нацизма в соцсетях. В квартире мужчины провели обыск и изъяли планшет и телефон, в которых есть доказательства по делу.

В начале сентября во Владикавказе местного жителя осудили за реабилитацию нацизма в соцсетях. Он опубликовал текст, одобряющий преступления, которые установлены приговором Международного военного трибунала.

Ранее суд отправил гражданина США и РФ в колонию за реабилитацию нацизма.

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