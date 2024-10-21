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В Петербурге ребенку отрезало два пальца во время ремонта машины

В Петербурге врачи спасли ребенка, которому отрезало два пальца

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Pixabay

Хирурги Педиатрического университета Петербурга помогли ребенку, который получил травму во время ремонта автомобиля: на руку несовершеннолетнему упала запчасть и отсекла ему кончики пальцев. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Несовершеннолетний был доставлен в клинику с ампутацией кончиков среднего и безымянного пальцев левой кисти. На руку ребенку упала автомобильная деталь. Микрохирурги обработали раны и закрыли травматические дефекты кончиков пальцев, выполнив так называемую тенарную пластику.

«К сожалению, отчлененные сегменты доставлены завернутыми в картон без охлаждения, с признаками высыхания. Безымянный палец поврежден на нескольких уровнях. Реплантация дистальной фаланги в условиях многоуровневого повреждения признана нецелесообразной», — сообщил заведующий микрохирургическим отделением Педиатрического университета Юрий Махин.

Медики напомнили, что при самостоятельной транспортировке отсеченных сегментов важно правильно их упаковать и не забыть охладить, но не замораживать, так как при заморозке происходит необратимое изменение тканей, после которого операцию по реплантации сделать невозможно.

Ранее пятилетний ребенок отрезал себе полпальца, пока изучал походный нож.

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