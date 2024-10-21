Стартовала регистрация волонтеров на мероприятия к 80-летию Великой Победы

Началась регистрация волонтеров на мероприятия к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Отмечается, что формированием международного волонтерского корпуса займутся «Волонтеры Победы» при поддержке партии и других партнеров. Предполагается, что в корпус войдет более полумиллиона активистов со всей России и из других стран.

Как подчеркнула руководитель «Волонтеров Победы», председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко, стать волонтером корпуса 80-летия Великой Победы — это не только возможность помочь, но и уникальный шанс прикоснуться к истории, сохранить память о подвигах предков и продолжить их дело.

«Если хотите, это своего рода сражение на историческом фронте за нашу память, за наших героев и за будущее нашей страны. Каждый может внести вклад в эту Победу, создавать атмосферу уважения и благодарности нашим ветеранам», — отметила она.

В партии уточнили, что присоединиться к корпусу может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте.