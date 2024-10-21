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Высадка «Сохраним лес» прошла на Тавриде

«Сохраним лес» поддержал Зеленый фестиваль в Тавриде

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Акция Сохраним лес

Акция «Сохраним лес» поддержала Зеленый фестиваль в Тавриде высадкой декоративных сортов растений, сообщили организаторы.

Зеленый фестиваль в арт-кластере «Таврида» объединил порядка 10 000 человек со всего Крыма, масштабное экологическое событие завершилось в Судаке 20 октября. В рамках программы провели 150 мероприятий, в том числе и по озеленению региона. Более 3500 деревьев и кустарников 30 разных сортов высадили на территории Академии творческих индустрий «Меганом».

Мероприятие прошло при поддержке акции «Сохраним лес» и Движения «Экосистема». Благодаря вкладу двух экологических проектов в Зеленый фестиваль, новый дом в Крыму обрели 250 вечнозеленых декоративных растений – олеандров, а также казацких и вергинских можжевельников.

«Хочется, чтобы это прекрасное место, где развивается арт-кластер, цвело и привлекало как можно больше гостей. Да, тут непростые климатические условия, но мы уверены, что, приложив усилия, своими руками создадим красивую и комфортную инфраструктуру», — рассказала руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Свой вклад в зеленое наследие полуострова внесли учащиеся школ, студенты, сотрудники предприятий Крыма, блогеры, артисты, официальные лица. Свои деревья в Крыму теперь есть и у популярных исполнителей – артистов лейбла Black Star Клавы Коки и Кирилла Скрипника, а также у группы ЧАЙФ.

«Сохраним лес» участвует в высадках Зеленого фестиваля не впервые: в прошлом сезоне эковолнтеры высадили свыше 1600 многолетних растений и кустарников.

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