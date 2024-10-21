Россиянин ограбил банк думая, что участвует в операции ФСБ

Казанский районный суд Тюменской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно местного жителя, который с оружием похитил из отделения банка более 3 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в марте 2024 года обвиняемый ворвался в офис банка и угрожая оружием, вынес из кассы более 3 млн рублей, на выходе из банка его задержали полицейские.

В ходе расследования было установлено, что грабитель несколько дней был на связи с телефонными мошенниками. Аферисты сначала убедили его продать машину и оформить крупный кредит, затем заставили ограбить банк, сообщив, что таким образом он поможет «сотрудникам ФСБ».

Обвиняемый заявил, что во время ограбления находился под сильным влиянием мошенников. Эксперты изучили поведение тюменца и пришли к выводу, что у него есть психическое расстройство, поэтому в момент совершения преступления он не мог в полной мере осознавать своих действий. Приговором суда россиянину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Ранее россиянин восемь лет совершал налеты на банки и похитил почти 40 млн рублей.