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Лечившаяся девять месяцев после падения на лед россиянка отсудила 600 тысяч рублей

Жительница Ярославле отсудила 600 тыс. рублей после падения на лед у магазина

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Shutterstock

Жительница Ярославля отсудила 600 тысяч рублей у магазина, рядом с которым она упала на лед. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале 2023 года: 57-летняя женщина поскользнулась на входе в один из супермаркетов Кировского района. После падения пострадавшая встать самостоятельно не смогла: она получила множественные переломы и уехала в больницу на скорой.

«Женщина длительное время не могла самостоятельно передвигаться, лечилась в течение 9 месяцев, перенеся ряд операций, испытывала сильную боль и была нетрудоспособна», — уточнили в ведомстве.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что пострадавшая упала из-за того, что магазин не выполнил возложенные на него обязательства по уборке снега и наледи.

С учетом заключения прокурора, а также тяжести полученных травм суд обязал компанию выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей.

Ранее в Нижневартовске женщина сломала в детском саду ногу и отсудила 300 тысяч рублей.

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