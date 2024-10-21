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Найденные в Челябинской области сотрудниками ФСБ золотые самородки попали на видео

ФСБ показала видео с изъятым у банды на Урале золотом на 300 млн рублей

Федеральная служба безопасности показала видео с изъятыми в Челябинской области у членов межрегиональной преступной группы золотыми самородками. Видео опубликовала «Лента.ру».

На кадры попали необработанные золотые самородки и готовые слитки.

Днем 21 октября ФСБ на Урале изъяла 41 кг самородков и слитков золота на 300 млн рублей у подпольных золотодобытчиков. Также было изъято оборудование для добычи драгоценного металла.

В июле в республике Дагестан правоохранители задержали пассажира, который собирался покинуть Россию с десятками килограммов контрабандного золота. В спецоперации принимали участие сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и представители регионального УФСБ РФ. Мужчина вез драгоценные слитки и украшения в специальном корсете, спрятанном под одеждой.

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