В Петербурге мигрант развращал дочь своей сожительницы

В Петербурге полицейские задержали гражданина Таджикистана по подозрению в растлении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В правоохранительные органы обратилась родственница пострадавшей, девушка сообщила, что сожитель матери с января по октябрь приставал к ее 14-летней сестре. Злоумышленника задержали, им оказался 37-летний неработающий гражданин Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело о развратных действиях. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Томске иностранный гражданин напугал 12-летнюю школьницу, оказывая ей знаки внимания. Мужчина начал приставать к девочке, которая ждала транспорт на остановке «Сосновый бор». Когда несовершеннолетняя села в автобус, незнакомец зашел следом. Он сопроводил ребенка до микрорайона «поселок Спутник», где девочка сошла. Пока девочка была в транспорте, она связалась со своими старшими знакомыми, которые встретили ее на остановке и вызвали правоохранителей.

Ранее в Астрахани фотограф шесть лет развращал детей во время съемок.