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Россиянам на фоне действий мошенников рассказали, как отличить поддельную квитанцию ЖКХ

«КП»: россиянам стоит оплачивать квитанции ЖКХ в приложении банка

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиянам важно тщательно проверять информацию, которая указана в квитанции ЖКХ, чтобы не нарваться на мошенников. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, в платежке должны быть прописаны корректное имя, номер лицевого счета и другая личная информация. Для оплаты счета гражданам советуют использовать мобильные приложения банков, потому что у них налажен обмен данными с поставщиками услуг. В случае, если человек перешел по подозрительному QR-коду, лучше не совершать оплату и просто закрыть страницу.

«Перепроверяйте информацию на официальных сайтах организаций. У большинства управляющих компаний и поставщиков услуг такие есть. Там можно посмотреть начисления через личный кабинет, привязанный к номеру телефона, и оплатить их», — добавили в сообщении.

21 октября сообщалось, что злоумышленники стали рассылать жителям Московской области поддельные квитанции ЖКХ. Такие квитанции внешне напоминают настоящие. Однако переводимые жителями деньги поступают мошенникам.

По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, в QR-коде на бланке может содержаться ссылка, при переходе по которой жертва загрузит вредоносное программное обеспечение с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг». Поэтому есть риск потерять не только переведенные мошенникам деньги, но и вообще все свои сбережения.

Ранее россиянам объяснили, как платить за ЖКУ без угрозы попасться мошенникам.

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