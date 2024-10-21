Омский автомобилист украл телегу с лошадью и скрылся на ней

В Омске фермер на автомобиле догнал телегу с лошадью, украл ее и скрылся на новом транспорте. Об этом сообщает Om1.ru.

По информации издания, инцидент произошел, когда житель деревни Ольховка возвращался домой из соседнего населенного пункта на телеге с лошадью. Его догнал автомобилист, который совершил нападение на мужчину, ударив его по голове и сбросив на землю.

После этого водитель пересел в телегу, запряженную лошадью, и скрылся на ней. Пострадавший обратился в полицию, стражи порядка установили злоумышленника и приехали к нему на ферму — там обнаружили украденное имущество.

Выяснилось, что пострадавший, по мнению фермера, задолжал ему 30 тысяч рублей. Мужчина в счет долга решил забрать у него телегу вместе с лошадью. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, теперь нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни.