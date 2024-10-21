Жители Новой Москвы сообщили о звуках взрывов

В районе Коммунарка в Москве местные жители сообщили о звуках взрыва и отключениях электричества. Выяснилось, что причиной блэкаута стала ошибка рабочих во время ремонта, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщил источник, после громкого звука в воздухе повисло облако белого дыма. В чатах жильцов местные жители сообщили об отключении электричества.

Позже выяснилось, что шум возник во время ремонтных работ во дворе дома. Рабочий задел экскаватором кабель.

В конце сентября в квартире здания ЖК «Селигер Сити» в Москве взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

Позже telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как в квартире здания ЖК «Селигер Сити» в Москве взрывается газовый баллон и вылетает на улицу.

Ранее в доме на западе Москвы взорвалась граната.