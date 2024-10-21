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Немецкий журналист заявил, что помощь Запада не остановит РФ на Украине

Немецкий журналист Репке: помощь Запада не остановит движение России на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X написал, что никакая помощь западных стран не остановит дальнейшее продвижение России на Украине.

«Все это не ново. Ничто из этого не переломит ход событий. Ничто из этого не помешает России и дальше продвигаться на запад...» — написал он.

Так журналист прокомментировал очередной транш военной помощи от США Киеву.

21 октября глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов. Американская газета The Wall Street Journal писала, что «Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины». При этом отмечалось, что он не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

Ирландский журналист Чей Боуз предположил, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев для того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

Ранее в минобороны Франции заявили, что Украину снабжают старым вооружением.

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