Поврежденную в Санкт-Петербурге линию электропередачи восстановили

В Санкт-Петербурге восстановлена работа поврежденной ЛЭП, сообщает Telegram-канал «Россети Ленэнерго».

Отмечается, что работа линии электропередачи была нарушена в Приморском районе города.

«Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили восстановительные работы на ранее поврежденной линии электропередачи 110 кВ. Технические мероприятия велись круглосуточно, что позволило возобновить работу линии электропередачи (ЛЭП) в ночь с 20 на 21 октября», — говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах на ЛЭП принимали участие 30 специалистов энергокомпании, были задействованы 12 единиц спецтехники.

До этого в Якутии пассажирский автобус въехал в опору ЛЭП. Инцидент произошел 30 сентября в селе Антоновка. Маршрутка, принадлежащая МУП «Нюрбинское автотранспортное предприятие», въехала в опору ЛЭП. По предварительной информации, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ врезался в жилой дом.