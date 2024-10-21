Россиянам назвали главные способы навсегда победить бессонницу

Для крепкого и качественного сна и борьбы с бессонницей важно соблюдать несколько основных правил. Начать следует с информационного детокса и отказа от гаджетов за час до сна, объяснил сомнолог Роман Бузунов в беседе с 360.ru.

Для организма человека, который готовится ко сну, чтение новостей или переписки – это информационный яд, который капает в мозг, возбуждая его, отметил врач.

«Невозможно без пяти 12 чатиться, а в пять минут первого заснуть. За час до сна желательно убрать гаджеты», — подчеркнул специалист.

Если без гаджетов уснуть не получается, то речь уже идет о дезадаптивной привычке, которую нужно стараться побороть. Постель должна предназначаться для сна, в ней вообще нежелательно есть, смотреть новости, читать и так далее. В противном случае выработается рефлекс, в результате чего, ложась в кровать, человек будет вспоминать о смартфоне, пояснил сомнолог.

Кроме того, для качественного сна Бузунов призвал соблюдать режим, заниматься регулярно спортом, а также ограничить кофеин и кофеиносодержащие продукты за восемь часов до сна.

До этого сомнолог предупредил, что постоянный прием мелатонина может привести к психологической зависимости, а также усугубить существующие проблемы, которые привели к нарушениям сна. Важно, что мелатонин не помогает людям с хронической бессонницей, обычно он лишь воздействует только на симптомы, а не на первопричину проблемы.

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