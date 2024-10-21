Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная опасность микоплазменной пневмонии

Врач Жемчугов: микоплазменная пневмония чаще всего протекает без симптомов

close
Depositphotos

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» назвал главную опасность микоплазменной пневмонии. По его словам, зачастую данное заболевание не имеет никаких проявлений, кроме слабости.

«Она никак не проявляется, даже кашля нет. Но такая скрытая болезнь приводит к ослаблению иммунитета, понижению работоспособности, частому герпесу и простудам ОРВИ, которые перетекают друг в друга. Люди чахнут, слабеют. Поэтому нужно сразу идти к грамотному доктору, который назначит обследование», — сказал специалист.

Он добавил, что любое изменение в самочувствии требует качественного обследования.

18 октября сообщалось, что минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. В частности, она выросла в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков позднее заявил, что эпидемии микоплазменной пневмонии в России не будет. Для этого, по его словам, нужны условия как со стороны инфекции, так и со стороны популяции.

Ранее терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами