Названа главная опасность микоплазменной пневмонии

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» назвал главную опасность микоплазменной пневмонии. По его словам, зачастую данное заболевание не имеет никаких проявлений, кроме слабости.

«Она никак не проявляется, даже кашля нет. Но такая скрытая болезнь приводит к ослаблению иммунитета, понижению работоспособности, частому герпесу и простудам ОРВИ, которые перетекают друг в друга. Люди чахнут, слабеют. Поэтому нужно сразу идти к грамотному доктору, который назначит обследование», — сказал специалист.

Он добавил, что любое изменение в самочувствии требует качественного обследования.

18 октября сообщалось, что минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. В частности, она выросла в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков позднее заявил, что эпидемии микоплазменной пневмонии в России не будет. Для этого, по его словам, нужны условия как со стороны инфекции, так и со стороны популяции.

Ранее терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ.