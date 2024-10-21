Впервые в Саудовской Аравии пара поженилась под водой в Красном море

В Саудовской Аравии впервые пара поженилась под водой в Красном море, пишет NDTV.

Как пишут местные СМИ, Хассан Абу Аль-Ола и его невеста Ясмин Дафтардар стали одной из первых пар, которые обменялись обручальными кольцами и зарегистрировали свой брак под водой в Красном море у побережья Джедды.

Церемония прошла среди коралловых рифов благодаря поддержке местной группы дайверов Saudi Divers под руководством капитана Фейсала Флембана. Помимо свадебной программы, команда подготовила и подводное празднование.

«Это был незабываемый опыт», — отметил Хассан Абу Аль-Ола.

Пара, активно занимающаяся дайвингом, надеется вдохновить других открыть для себя подводные виды в Саудовской Аравии и внести вклад в развитие туризма в стране.

Ранее в соцсетях раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время своей свадьбы.