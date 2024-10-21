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В Уфе эвакуировали лицей из-за угрожающего массовой расправой школьника

В Уфе эвакуировали лицей из-за угрозы школьника о расправе

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Pixabay

В Уфе эвакуировали лицей №107 после того, как школьник заявил, что над ним издевались и теперь он намерен устроить расправу. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

«Итак, я школьник, подвергшийся на протяжении долгого времени буллингу... Меня били. Надо мной издевались... Я решил накопить на оружие и отомстить всем... Не исключаю, что перед входом в школу я постреляю и в других людей... », — гласило сообщение неизвестного.

В администрации Уфы сообщили, что у ученика лицея №107 взломали личный аккаунт в социальных сетях. Там заверили, что были приняты необходимые меры в соответствии с алгоритмом действий при поступлении сведений об угрозе совершения теракта.

В настоящее время образовательный процесс осуществляется в учебном заведении в штатном режиме.

В сентябре сообщалось, что в Амурской области школьнику предложили устроить стрельбу в школе за $1000. В беседе с правоохранителями молодой человек заявил, что подвергался травле. При этом те, кого школьник назвал своими обидчиками, отрицали постоянные насмешки. Друзья юноши рассказали, что в разговорах он упоминал, что самостоятельно может сделать бомбу.

Ранее в Петербурге два подростка открыли стрельбу на детской площадке, пострадала школьница.

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