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Москвич выбежал из подъезда с тесаком за женщиной с собакой

На востоке Москвы мужчина с тесаком напал на женщину с доберманом

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Shutterstock

На востоке Москвы прогулка хозяйки с собакой закончилась обращением в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Инцидент произошел в минувшие выходные у одной из многоэтажек на Ивантеевской улице. По словам очевидцев, женщина выгуливала добермана и возвращалась домой, когда около подъезда соседнего дома увидела знакомых. Те попросили ее сфотографироваться с собакой, после чего женщина на время отпустила питомца с поводка. Это возмутило жителей квартиры на втором этаже, которые наблюдали за хозяйкой с собакой, они сделали женщине замечание. Началась словесная перепалка, переросшая в открытое столкновение: в какой-то момент недовольные жильцы вышли из подъезда и начали угрожать собачнице. Первым вышел мужчина с тесаком, и, как утверждают свидетели, начал бегать за собакой. Далее появилась женщина, которая распылила баллончик.

В итоге хозяйке собаки потребовалась помощь скорой: ей диагностировали ссадины на лице, а также ожог глаз. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Ранее в Калининграде водитель вышел с ножом на посигналившего ему на дороге соседа.

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