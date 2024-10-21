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Родителям дали советы, которые помогут мотивировать детей к учебе

Психоаналитик Полянова: внимание родителей поможет мотивировать детей к учебе

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Shutterstock

Родителям важно показывать свою любовь детям и уделять им внимание, чтобы мотивировать их к учебе. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала психоаналитик, директор психологического центра «Личность» в Москве Людмила Полянова.

По ее словам, иногда дети могут демонстрировать нежелание учиться, чтобы привлечь внимание взрослых. Кроме того, она отметила, что у детей могут быть индивидуальные особенности работы мозга, которые оказывают влияние на учебную деятельность.

«Обращение к детским нейропсихологам может помочь понять, как работает мозг вашего ребенка и какие у него сильные и слабые стороны», — сказала Полянова.

Специалист также посоветовала ценить психическое здоровье детей больше, чем хорошие оценки, потому что без него во взрослом возрасте у ребенка «не будет ничего — ни счастья, ни карьеры».

Исследование Skysmart и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что, по результатам опроса, 37% школьников испытывают радость от первого учебного месяца, они ждали встречу с одноклассниками все лето. 35% говорят о том, что первый учебный месяц прошел нейтрально — без каких-то видимых изменений.

Ранее родителям дали советы, как научить ребенка заботиться о здоровье во время учебы.

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