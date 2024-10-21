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Россиянам объяснили, как быстро и бесплатно подключить газ на даче

Специалист газовой компании Бабенко: подключить газ на даче можно бесплатно

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Максим Богодвид/РИА Новости

Владельцы дачных участков могут быстро и бесплатно подключить газ по новой программе социальной газификации для садовых некоммерческих товариществ. Для этого нужно соблюсти несколько условий, объяснила RT директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.

Дача должна находиться в газифицированном населенном пункте, а само домовладение должно быть зарегистрировано в ЕГРН, отметила эксперт. Собрание членов СНТ должно одобрить строительство газопровода. Нужно подать заявку в газораспределительную компанию, которая внесет конкретный дачный дом в план газификации. Причем большое значение имеет количество заявок на проведение газа от одного СНТ, отметила Бабенко.

«Чем больше количество заявок, тем выше шансы включения СНТ в действующую программу или план следующего года», — подчеркнула она.

В целом планы с графиками подключения газа уже сформированы. Однако речь идет о бессрочной программе по социальной газификации, присоединиться к которой можно для последующего вхождения в план, заключила специалист.

Напомним, что программу социальной газификации правительство РФ расширило на СНТ в апреле этого года. Уточняется, что газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов.

Ранее в ФАС оценили уровень газификации России.

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