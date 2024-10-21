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В Приморье женщина не смогла спуститься с горы из-за переохлаждения

В Приморье спасатели эвакуировали с горы туристку с переохлаждением

В Приморье женщина попала в больницу после восхождения на гору Пидан. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

О том, что у незарегистрированной группы туристов возникли проблемы, спасатели узнали после звонка путешественников из другой группы. По словам знакомых, женщина вместе с братом решила подняться на гору, но замерзла и не смогла идти дальше, поэтому брат остался с ней.

Встретившие их туристы обнаружили обоих на следующий день и помогли россиянке, утеплив ее и установив палатку. Путешественники оставались на месте еще некоторое время до прибытия спасателей.

«В холоде и ветре они пронесли женщину более 15 километров, а после доставили ее до села Лукьяновка, где передали медикам скорой помощи», – поделились в МЧС.

В ведомстве напомнили о том, что необходимо регистрировать маршрут. Таким образом спасатели смогут быстрее найти туристов и оказать помощь.

Ранее турист из Подмосковья сорвался с моста в Сочи.

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