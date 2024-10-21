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Паспорт спас участника СВО во время взрыва дрона

Kp.ru: участник СВО смог спастись во время взрыва благодаря паспорту

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Сергей Аверин/РИА Новости

Житель Перми смог спастись от осколков благодаря документам. Об этом сам военный рассказал kp.ru.

По его словам, в день инцидента он работал водителем и перевозил трех военных. В какой-то момент он заметил три дрона, которые преследовали их машину. Из них два удалось уничтожить, но один прилетел в салон.

Бойцы получили травмы, и водитель оказал им необходимую помощь, после чего привез их к специалистам. На месте россиянин заметил, что в его паспорт угодил осколок.

«Он прошел через подсумок, прожег военный билет и кошелек. Его остановил только российский паспорт», – сообщается в публикации.

Мужчина рассказал, что во время службы с ним произошло много историй, но эту он запомнит навсегда.

Известно, что предприниматель подписал контракт летом 2023 года. У мужчины двое детей, с которыми он старается связываться в моменты, когда это разрешено. Поговорить с ними получается не всегда, так как «много боевой работы».

Ранее в МО предложили давать добровольцам статус ветерана с первых дней участия в СВО.

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