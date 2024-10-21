Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о побочных эффектах приема «Оземпика»

Врач Петрова: прием «Оземпика» может вызвать тошноту и рвоту

close
Freepik

Препарат от сахарного диабета «Оземпик», который используют для похудения, может спровоцировать тошноту, диарею, рвоту, головокружение и утомляемость. Об этом «Москве 24» рассказала эндокринолог Наталья Петрова.

Она подчеркнула, что перед приемом любых лекарств важно проконсультироваться с врачом. По ее словам, «Оземпик» позволяет подавить секрецию глюкагона (гормона голода).

«Пациенты, находящиеся на терапии аналогами ГПП-1, и не голодны, и сыты одновременно. Рецепторы ГПП-1 находятся и в мозге, благодаря воздействию на рецепторы препараты из группы агонистов ГПП-1 участвуют в контроле аппетита в целом, что может минимизировать уровень психологического стресса стройнеющего пациента», — объяснила Петрова.

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова до этого говорила, что прием «Оземпика» как средства для похудения может снизить либидо. По словам врача, организму приходится экономить ресурсы после сильного похудения, чтобы выжить.

Ранее ученые выяснили, можно ли принимать Оземпик до операции по уменьшению желудка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами