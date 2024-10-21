Врач рассказала о побочных эффектах приема «Оземпика»

Препарат от сахарного диабета «Оземпик», который используют для похудения, может спровоцировать тошноту, диарею, рвоту, головокружение и утомляемость. Об этом «Москве 24» рассказала эндокринолог Наталья Петрова.

Она подчеркнула, что перед приемом любых лекарств важно проконсультироваться с врачом. По ее словам, «Оземпик» позволяет подавить секрецию глюкагона (гормона голода).

«Пациенты, находящиеся на терапии аналогами ГПП-1, и не голодны, и сыты одновременно. Рецепторы ГПП-1 находятся и в мозге, благодаря воздействию на рецепторы препараты из группы агонистов ГПП-1 участвуют в контроле аппетита в целом, что может минимизировать уровень психологического стресса стройнеющего пациента», — объяснила Петрова.

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова до этого говорила, что прием «Оземпика» как средства для похудения может снизить либидо. По словам врача, организму приходится экономить ресурсы после сильного похудения, чтобы выжить.

Ранее ученые выяснили, можно ли принимать Оземпик до операции по уменьшению желудка.