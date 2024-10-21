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В США умер проповедник, которого обвиняли в подготовке госпереворота в Турции

Herkul: в США умер глава FETO Гюлен

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Matt Smith/dpa/Global Look Press

В США скончался проповедник Фетхуллах Гюлен — глава объявленной в Турции террористической организации FETO. Об этом сообщил близкий к организации портал Herkul.

Информацию о смерти 83-летнего Гюлена подтвердил телеканалу CNN Türk его племянник Эбуссеме Гюлен. Он отметил, что его родственника не стало 20 октября в клинике в Пенсильвании.

Некоторые СМИ называют Гюлена главным противником турецкого президента Тайипа Эрдогана. Власти Турции обвиняют его в подготовке государственного переворота в июле 2016 года, который длился две недели и привел к потере более 250 человек, еще 2,2 тыс. получили травмы.

В Анкаре требовали от США выдать Гюлена. Турецкие власти заявляли, что будут преследовать сторонников FETO до тех пор, пока последнего из них не привлекут к ответственности.

В мае этого года главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью совершения преступления против правительства. За день до этого президент страны провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов.

Ранее стало известно о возможных перестановках в правительстве Турции.

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