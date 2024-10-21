Все цели, заявленные украинскими властями со времени госпереворота в 2014 году, оказались ложными. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, страна потеряла свои территории, погрязла в коррупции и русофобии, а вместо желанной демократии получила диктаторский режим. По его словам, современные украинские политики «хорошо поют гимн и носят вышиванки», но еще лучше — воруют.

«Хотели границы 91-го года? Получили уже [минус] почти три области, и две — под вопросом», — отметил политик.

Также Дубинский подверг жесткой критике отмену выборов, насильственную мобилизацию и тотальную цензуру.

Парламентарий обратил внимание, что Украина превратилась в шароварный колхоз, где сносят памятники, грабят храмы и запрещают говорить на русском языке.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.