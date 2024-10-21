Мошенники начали рассылать в Московской области поддельные квитанции ЖКХ

Злоумышленники стали рассылать жителям Московской области поддельные квитанции ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».

Такие квитанции внешне напоминают настоящие. Однако переводимые жителями деньги поступают мошенникам.

По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, после того как гражданин оплатит услуги по фальшивой квитанции, позже приходит уже настоящая платежка от управляющей компании.

Кроме того, в QR-коде на бланке может содержаться ссылка, при переходе по которой жертва загрузит вредоносное программное обеспечение с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг». Поэтому есть риск потерять не только переведенные мошенникам деньги, но и вообще все свои сбережения.

Лазарева отметила, что еще одна из самых частых преступных схем связана с поверкой и заменой счетчиков воды. Мошенники за деньги заменяют нормально работающий счетчик или же заставляют оплатить якобы проведенную поверку.

Еще одним способом, широко используемым злоумышленниками, является рассылка фальшивых долговых извещений.

20 октября сообщалось, что в Челябинской области 51-летняя женщина позволила мошенникам себя запугать и лишилась 3,7 млн рублей.

Ранее пенсионер из Петербурга передал мошенникам почти 17 млн рублей.