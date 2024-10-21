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В Германии неизвестный устроил взрыв у кафе «Дежавю» и скрылся

В немецком городе Вецлар произошел взрыв у кафе

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Michael Probst/AP

В городе Вецлар в центральной части Германии утром 19 октября произошел взрыв у кафе «Дежавю», пишет Der Stern.

Очевидцы сообщили, что взрыв раздался в 4:39 (5:39 мск) на Банхофштрассе перед кафе и киоском, по крайней мере один преступник скрылся с места происшествия. Жильцам пострадавшего при детонации здания пришлось временно покинуть свои квартиры. Вскоре они смогли вернуться обратно. В результате взрыва никто не пострадал.

Журнал отмечает, что инцидент напугал местных жителей, они выбиты из колеи. Полиция пока не выяснила причину произошедшего.

В сентябре кража большого количества каннабиса со склада в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия привела к разборкам между преступными группировками, которые вылились во взрывы в Кельне. 16 сентября взрывное устройство сдетонировало у ночного клуба Vanity Club Cologne, а спустя два дня — у магазина одежды в центре города. 25 сентября стало известно о третьем взрыве — в многоквартирном доме на окраине города. Прокурор Кельна Ульрих Бремер предположил, что взрывы могут быть связаны с «неурегулированными разногласиями» между группировками марокканской мафии из-за похищения примерно 300 кг каннабиса. На этом фоне допускалось введение новых мер в отношении нелегальных мигрантов в ФРГ. В начале октября в Париже задержали мужчину, которого прокуратура считает ключевым подозреваемым в причастности к взрывам в Кельне.

Ранее в Германии мужчина с ножом по неизвестной причине напал на четырех человек.

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