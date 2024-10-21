Эксперт спрогнозировал, увеличатся ли зарплаты россиян из-за массового оттока мигрантов

Сегодня рынок труда находится в руках соискателей. Работодатели активно борются за привлечение кадров, что дает соискателям возможность выбирать среди множества вакансий, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«Мы наблюдаем рост средней зарплаты на линейных должностях с начала 2024 года: в ретейле — на 8%, на производствах, курьерских должностях, логистике и строительстве. При этом самые низкие зарплаты работодатели предлагают дворникам — 34,3 тыс. рублей, мерчендайзерам — 45,7 тыс. рублей, операторам call-центров — 43,1 тыс. рублей, воспитателям, няням — около 43,1 тыс. рублей, уборщицам/уборщикам — 38,9 тыс. рублей», — отметил он.

По мнению экспертов платформы «Мигрант Сервис», из-за оттока мигрантов зарплаты в отраслях с нехваткой работников могут продолжить расти. Однако этот рост будет зависеть от того, насколько активно продолжается отток иностранной рабочей силы. Увеличение заработных плат может быть обусловлено не только снижением числа мигрантов. Существует несколько факторов. Во-первых, это растущая инфляция. Во-вторых, индексация зарплат, которая связана с увеличением спроса на сотрудников со стороны малого и среднего бизнеса. Чтобы привлечь новых работников, компании будут повышать зарплаты, учитывая как инфляцию, так и индексацию уровня оплаты труда.

По мнению экспертов «Мигрант Сервиса», зарплатная гонка может продолжится на следующих позициях при условии ощутимого оттока мигрантов из страны: курьеры — 155 тыс. рублей, производственные рабочие — 147 тыс. рублей, водители — 136 тыс. рублей, строители — 130 тыс. рублей.

Исследования компании показывают, что курьеры занимают первую строчку в зарплатном рейтинге с месячным доходом в 155 тысяч рублей с июня 2024 года. Эксперты считают, что перечисленные линейные профессии являются самыми востребованными у малого и среднего бизнеса из-за оттока мигрантов. Рост зарплат на данных должностях может продолжится из-за обострения дефицита кадров.

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