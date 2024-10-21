Россиянам рассказали о секретах, как сделать путешествие максимально выгодным

При планировании путешествия по России обратите внимание на субсидированные (плоские) тарифы на перелеты. Эксперты Яндекс Путешествия поделились с «Газетой.Ru» советами, как сделать путешествие максимально выгодным.

«Плоские тарифы — это фиксированные цены, установленные авиакомпанией для определенных направлений в пределах региона или страны. Эти тарифы остаются неизменными независимо от даты бронирования, дня недели или времени года. Плоские тарифы значительно снижают затраты пассажиров на приобретение авиабилетов. Например, билет на прямой рейс Москва — Владивосток будет стоить всего 18 100 рублей», — отметили эксперты.

Если вы планируете путешествие на новогодние праздники, не упустите возможность заранее приобрести билеты на поезд. Их можно забронировать за 90 и 45 дней до отправления — это поможет не только сэкономить, но и выбрать максимально удобное время поездки. Уже сейчас доступны билеты практически по всем направлениям на период новогодних каникул.

Номера в отеле желательно также выбрать заранее. Многие варианты размещения предлагают акции для ранних бронирований. Яндекс Путешествия предлагают также удобные условия оплаты. Например, сервис Сплит позволяет разбить платеж на 4 или 6 равных частей. Также есть возможность забронировать номер по стоимости на дату бронирования и оплатить оставшуюся сумму за несколько дней до поездки через функцию отложенного платежа.

«Выбирая места для отдыха, обратите внимание на менее популярные и раскрученные локации. Они зачастую предлагают не менее интересный опыт путешествия, позволяя погрузиться в аутентичную атмосферу и познакомиться с местным колоритом. При этом, как правило, отдых в таких местах будет выгоднее, чем на популярных туристических направлениях. Если вас манят горы, рассмотрите поездку в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию или на Урал. Здесь вы сможете не только полюбоваться живописными пейзажами, но и избежать толп отдыхающих. Так, по данным сервиса, среди российских туристов в августе наблюдался заметный рост популярности у «горных» направлений. Например, спрос на поездки в Кабардино-Балкарскую Республику вырос на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Республику Алтай — на 82%, а в Северную Осетию — на 80%», — отметили они.

Поездка на автомобиле компанией — это не только увлекательное приключение, но и отличный способ сэкономить. Когда вы путешествуете вместе, все расходы на логистику делятся между участниками, что значительно снижает финансовую нагрузку на каждого. Вместо того чтобы тратить деньги на билеты на поезд или самолет, вы можете заправить один автомобиль и наслаждаться свободой передвижения.

Кроме того, если у вас есть домашние питомцы, поездка на авто становится особенно выгодной: вам не придется платить за билеты для животных или оставлять их в зоогостиницах.

«Попробуйте рассмотреть вариант аренды более просторного номера или апартаментов с несколькими спальнями, если вы отправляетесь в путешествие большой семьей или с друзьями. Это поможет более удобно организовать совместный отдых и поможет существенно сэкономить на размещении. Также при путешествии компанией можно легко оптимизировать затраты на провоз багажа, если взять только один большой чемодан на всех,» — рекомендовали эксперты.

Изучите возможности прямых рейсов и маршрутов поездов, доступных из вашего города. Старайтесь выбирать перелеты без пересадок, поскольку они, скорее всего, будут дешевле.

«Планируя путешествие, обратите внимание на сезонность. Как правило, в межсезонье цены на билеты и проживание ниже, а поток туристов менее интенсивный. Это позволит вам сэкономить на стоимости поездки и насладиться более спокойной атмосферой», — резюмировали специалисты.

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