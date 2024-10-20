Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток угрожал семикласснику игрушечным пистолетом в парке Ленобласти из-за девочки

В Ленобласти подросток угрожал семикласснику игрушечным пистолетом из-за девочки

close
Freepik

В Ленобласти 14-летний подросток из-за девочки угрожал 13-летнему семикласснику игрушечным пистолетом в парке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в парке на Колтушском шоссе, расположенном во Всеволожском районе. Семиклассник пришел на назначенную восьмиклассниками встречу, чтобы решить конфликт, который произошел из-за девочки.

В парке школьника окружила группа подростков, среди которых была и девочка, из-за которой произошел конфликт. Один из восьмиклассников стал угрожать несовершеннолетнему предметом, похожим на пистолет, и заставил извиниться перед юной особой.

В ночь на 20 октября отец семиклассника обратился в полицию и сообщил о произошедшем с его сыном. Сотрудники правоохранительных органов установили подростка, угрожавшего школьнику игрушечным пистолетом, и доставили его в отдел для разбирательства. Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее подростка жестоко избили и заставляли танцевать лезгинку в Тверской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами