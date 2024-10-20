Подросток угрожал семикласснику игрушечным пистолетом в парке Ленобласти из-за девочки

В Ленобласти 14-летний подросток из-за девочки угрожал 13-летнему семикласснику игрушечным пистолетом в парке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в парке на Колтушском шоссе, расположенном во Всеволожском районе. Семиклассник пришел на назначенную восьмиклассниками встречу, чтобы решить конфликт, который произошел из-за девочки.

В парке школьника окружила группа подростков, среди которых была и девочка, из-за которой произошел конфликт. Один из восьмиклассников стал угрожать несовершеннолетнему предметом, похожим на пистолет, и заставил извиниться перед юной особой.

В ночь на 20 октября отец семиклассника обратился в полицию и сообщил о произошедшем с его сыном. Сотрудники правоохранительных органов установили подростка, угрожавшего школьнику игрушечным пистолетом, и доставили его в отдел для разбирательства. Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее подростка жестоко избили и заставляли танцевать лезгинку в Тверской области.