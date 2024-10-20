В Подмосковье загорелась автомойка

Пожар произошел на автомойке в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Автомойка находится на Благовещенской улице, там работают сотрудники МЧС, информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 20 октября на трассе под Ногинском после ДТП загорелись «Газель» и грузовик. К тушению огня привлекли восемь пожарных и две единицы техники. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть.

До этого в Одинцово произошел крупный пожар на многоуровневой парковке. На ее территории загорелись не только стоянка для машин, но и автомойка. Очевидцы пожара были вынуждены самостоятельно выносить на улицу людей, которые не смогли без посторонней помощи покинуть загоревшееся здание. Во время пожара пострадали пять человек.

Ранее в центре Москвы загорелся ретро-автомобиль 1978 года.