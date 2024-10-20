Смоленские подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали об него сигареты

В Смоленске подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали от него сигареты. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

По информации Telegram-канала, трое подростков, которым на вид около 14 лет, осквернили Вечный огонь. Очевидец проснулся от их криков и записал происходящее на видео.

СУ СК России по региону сообщает, что инцидент произошел в сквере Памяти Героев. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением деталей и обстоятельств случившегося, причастные к совершению преступления устанавливаются.

До этого в Новгородской области несовершеннолетние потушили Вечный огонь и попали на видео. Личности правонарушителей установили и доставили подозреваемых в отдел полиции. Мотивы их поступка выясняются.

Ранее в Петербурге подростки забрались на арку Главного штаба и были задержаны полицией.