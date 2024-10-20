Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Смоленские подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали об него сигареты

В Смоленске подростки осквернили Вечный огонь палками и сигаретами

В Смоленске подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали от него сигареты. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

По информации Telegram-канала, трое подростков, которым на вид около 14 лет, осквернили Вечный огонь. Очевидец проснулся от их криков и записал происходящее на видео.

СУ СК России по региону сообщает, что инцидент произошел в сквере Памяти Героев. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением деталей и обстоятельств случившегося, причастные к совершению преступления устанавливаются.

До этого в Новгородской области несовершеннолетние потушили Вечный огонь и попали на видео. Личности правонарушителей установили и доставили подозреваемых в отдел полиции. Мотивы их поступка выясняются.

Ранее в Петербурге подростки забрались на арку Главного штаба и были задержаны полицией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами