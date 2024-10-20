Москвичка пришла в кальянную с дочерью-квадробером на поводке и попала на видео

В Москве посетители кальянной заметили женщину, которая привела в заведение дочь-квадробера на поводке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

По информации Telegram-канала, в одну из столичных кальянных пришла женщина с дочерью-квадробером на поводке. Пока мать курила, девочка в соответствующей маске, перчатках и с хвостом мяукала и ластилась к прохожим.

Другие посетители кальянной удивились представившейся им картине и сняли происходящее на видео. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого в красноярской школе №147 появился учитель-квадробер, который преподавал физику у старших классов. Во время уроков педагог стоял на партах, прыгал, лаял и хулиганил вместе с детьми. Однако в новом учебном году он уволился и перешел преподавать в частное учреждение.

Ранее в России взлетели продажи товаров для квадроберов.