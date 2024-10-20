«Чуть не задохнулся»: пожарные помогли москвичу, пытавшемуся спастись от огня через окно

В Москве пожарные помогли мужчине, который пытался спастись из загоревшейся квартиры через окно. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, возгорание произошло в доме 25 на Боровском шоссе в Ново-Переделкино. Мужчина из квартиры на третьем этаже, спасаясь от дыма и огня, сел на подоконник и приготовился к прыжку, но пожарные вовремя ему помогли: сначала предоставили ему кислородную маску, а потом эвакуировали.

«Говорят ему дышать, бедный чуть не задохнулся», — комментирует женщина за кадром.

13 октября ребенок спас многодетную семью от пожара в многоэтажке по улице Мира в Калининграде. 11-летний мальчик возвращался домой и заметил дым, он бросился в квартиру и до приезда пожарных своими силами пытался потушить огонь в детской. По словам матери, ребенка похвалили пожарные, потому что он помешал огню распространиться сильнее. При этом сам мальчик надышался дыма, ему понадобилась помощь медиков.

Ранее россиянин поссорился с соседкой и поджег ее дом.