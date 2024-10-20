По факту ДТП с пятью погибшими в Подмосковье возбуждено уголовное дело

УМВД России по Домодедово возбудило уголовное дело по факту ДТП в Подмосковье, где погибли пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ДТП произошло в 7:25 мск в городском округе Домодедово на 175-м километре автодороги А-107. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой марки SCANIA. Находившийся за рулем легковушки молодой человек 1999 года рождения и четверо пассажиров погибли.

Очевидица аварии рассказала Газете.Ru, что после ДТП на дороге лежали трупы, а легковой автомобиль был «разорванный в клочья».

Вечером 19 октября на Горьковском шоссе недалеко от Ногинска столкнулись грузовик и «Газель». Машины загорелись, к тушению огня привлекли восемь пожарных и две единицы техники. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть.

Ранее на видео попали объятые огнем грузовик и «Газель» в Подмосковье.