В Самарской области бабушка спасла внучку от истязаний матери

В Самаре мать подозревается в истязании своего несовершеннолетнего ребенка, девочку от систематических избиений спасла бабушка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась самарская пенсионерка, женщина сообщила, что дочь подвергает физическому насилию ее несовершеннолетнюю внучку. Пожилая женщина попросила изъять девочку из семьи.

Как установили полицейские, в течение двух лет 27-летняя местная жительница истязала ребенка и регулярно избивала дочь 2013 года рождения. Школьницу поместили в социальное учреждение. Бабушка оформляет над ней опеку. В отношении матери было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее петербуржец избивал сына, лишал еды и содержал без кровати в коммунальной квартире.