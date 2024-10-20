В Турции похоронили погибшую в провинции Орду россиянку

Россиянку Маргариту Караджу, тело которой было найдено на севере Турции, похоронили в провинции Орду. Об этом сообщило местное издание OrduGazete.

По данным журналистов, женщину похоронили на кладбище поселка Хатипли. На церемонии прощания присутствовали ее родственники из России и Турции, а также протестантский пастор Том Скотт, который читал молитву.

15 октября полиция Турции нашла тело россиянки в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду. По информации агентства DHA, 57-летняя Маргарита Караджа пропала после выхода из дома в уезде 8 октября. В тот же день ее родные обратились в полицию и сообщили о пропаже. Они также распространили информацию через социальные сети, чтобы привлечь внимание общественности.

Информации о причинах смерти женщины нет. Ведется расследование.

В августе в Турции погибла 48-летняя москвичка Наталья Сомова, которая 11 августа приехала в Мармарис в отпуск. С 16 августа женщина не выходила на связь, после чего ее родственники забили тревогу. Правоохранители выяснили, что россиянка 17 августа отправилась на прогулку по Карийской тропе и не вернулась. Поисковая операция продолжалась почти две недели. 31 августа спасатели обнаружили на пешеходном маршруте сначала телефон, а потом и тело Сомовой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турист из России умер на курорте в Турции.