В Москве двое юношей похитили 8 млн рублей у пенсионерки

В Москве задержаны двое молодых людей из Барнаула и Новосибирска, которые помогли телефонным мошенникам обокрасть пенсионерку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Жертвой мошенников стала 87-летняя московская пенсионерка. Несколько дней аферисты связывались с пожилой женщиной под видом сотрудников силовых структур. Они убедили пострадавшую обналичить сбережения для перевода их на якобы безопасный счет.

За неделю введенная в заблуждение пенсионерка передала двум разным курьерам 8 млн рублей. По подозрению в хищении денег были задержаны двое молодых людей — 18-летний житель Барнаула и 19-летний житель Новосибирска. Юноши действовали по указанию кураторов и специально для этих целей прибыли в Москву. Все средства они перевели на указанные реквизиты, так и не успев получить вознаграждение.

Ранее красноярец хотел обменять рубли на доллары и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей.