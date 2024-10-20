Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростка жестоко избили и заставляли танцевать лезгинку в Тверской области

В Тверской области подростка жестоко избили и заставляли танцевать лезгинку

close
Телеграм-канал «Инцидент Тверь и Тверская Область»

В Тверской области 15-летнего подростка жестоко избили, а затем заставляли танцевать лезгинку и валяться в луже. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Нелидово. На кадрах с места происшествия видно, как один несовершеннолетний жестоко избивает другого, а толпа других подростков наблюдает за этим — при этом часть из них в балаклавах.

Сообщается, что агрессор после избиения начал заставлять пострадавшего подростка встать на колени и просить прощения. Также несовершеннолетнего принуждали танцевать лезгинку и валяться в луже.

Произошедшим заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента, надзорные органы дадут оценку деятельности ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в Тульской области трое мужчин напали на подростка и подожгли его одежду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами