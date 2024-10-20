Подростка жестоко избили и заставляли танцевать лезгинку в Тверской области

В Тверской области 15-летнего подростка жестоко избили, а затем заставляли танцевать лезгинку и валяться в луже. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Нелидово. На кадрах с места происшествия видно, как один несовершеннолетний жестоко избивает другого, а толпа других подростков наблюдает за этим — при этом часть из них в балаклавах.

Сообщается, что агрессор после избиения начал заставлять пострадавшего подростка встать на колени и просить прощения. Также несовершеннолетнего принуждали танцевать лезгинку и валяться в луже.

Произошедшим заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента, надзорные органы дадут оценку деятельности ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в Тульской области трое мужчин напали на подростка и подожгли его одежду.