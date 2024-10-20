Студентке наложили 50 швов после того, как незнакомец едва не откусил ей нос в автобусе

В британском графстве Глостершир пассажир автобуса набросился на студентку, ехавшую с друзьями, и едва не откусил ей губу и нос. Об этом сообщает Metro.

19-летняя Элла Доулинг возвращалась домой на общественном транспорте, один из пассажиров начал делать девушке неуместные замечания. Затем мужчина подбежал к ней, схватил за голову и начал кусать лицо.

«Я обхватила его затылок руками, потому что знала, что если я этого не сделаю, он полностью оторвет мне губу и нос», — рассказала девушка.

Студентку спасли друзья, окровавленную девушку доставили в больницу города Челтнем. Пострадавшей наложили около 50 швов на губы, щеки и нос. Личность нападавшего удалось установить, им оказался 53-летний Даррен Тейлор, он признал себя виновным.

Искалеченной девушке пришлось перенести несколько операций, она до сих пор боится пользоваться общественным транспортом. Мотивы поступка злоумышленника неизвестны.

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