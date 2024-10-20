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Студентке наложили 50 швов после того, как незнакомец едва не откусил ей нос в автобусе

Metro: в Великобритании пассажир автобуса искусал студентку

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Ella Dowling/SWNS/Gloucestershire Constabulary

В британском графстве Глостершир пассажир автобуса набросился на студентку, ехавшую с друзьями, и едва не откусил ей губу и нос. Об этом сообщает Metro.

19-летняя Элла Доулинг возвращалась домой на общественном транспорте, один из пассажиров начал делать девушке неуместные замечания. Затем мужчина подбежал к ней, схватил за голову и начал кусать лицо.

«Я обхватила его затылок руками, потому что знала, что если я этого не сделаю, он полностью оторвет мне губу и нос», — рассказала девушка.

Студентку спасли друзья, окровавленную девушку доставили в больницу города Челтнем. Пострадавшей наложили около 50 швов на губы, щеки и нос. Личность нападавшего удалось установить, им оказался 53-летний Даррен Тейлор, он признал себя виновным.

Искалеченной девушке пришлось перенести несколько операций, она до сих пор боится пользоваться общественным транспортом. Мотивы поступка злоумышленника неизвестны.

Ранее учитель напал на ученика из-за того, что подросток ел свой обед в школьном автобусе.

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