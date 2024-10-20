Гладков сообщил о приобретении генераторов для больниц Белгородской области

Власти Белгородской области приобрели 267 генераторов для учреждений здравоохранения региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

По его словам, теперь их нужно подключить.

«Будем контролировать этот процесс, чтобы в случае необходимости автоматика сработала и жители, которые пришли в больницу, ФАП или офис семейного врача, не заметили перебой в подключении электроэнергии этого учреждения», — сказал Гладков.

Вечером 19 октября глава региона сообщил, что поселок Октябрьский в Белгородском районе подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадали несколько мирных жителей.

Кроме того, обстрел привел к возгоранию надворных построек на территории двух частных домов. Пожарные расчеты сумели ликвидировать очаги возгорания. По предварительным данным, кровли 20 жилых домов повреждены, выбиты окна и пострадали фасады, а также 14 автомобилей получили различного рода повреждения.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург.