В Самарской области экс-полицейский избил коллег и выпрыгнул из окна больницы

В Самаре бывший инспектор ДПС, обвиняемый в вымогательстве взятки, напал на следователя и оперуполномоченного, избил их и сбежал из больницы, в которой скрылся на время расследования. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Экс-полицейский стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве взятки, на время расследования он оформил больничный и находился в медицинском учреждении. 18 октября следователь и оперативник навестили бывшего коллегу с целью допросить его.

В ходе беседы подозреваемый напал на бывших коллег — он ударил следователя кулаком в живот, а оперуполномоченному нанес несколько ударов по руке. После схватки подозреваемый покинул больничную палату, выпрыгнув в окно.

В отношении бывшего полицейского возбуждено второе уголовное дело. Нападавший объявлен в розыск.

До этого сообщалось, что в Киселевске местный житель напал на двоих сотрудников правоохранительных органов: судебного пристава и инспектора ГАИ. Пристав занимался арестом машины нарушителя, но тот, не согласившись с действиями госслужащего, попытался оказать ему сопротивление. В результате пристав оказался на капоте авто и некоторое время ехал так по улицам города, пока водитель грузового авто не перекрыл ему путь.

Ранее толпа цыган отбила водителя-лихача у инспекторов ДПС.