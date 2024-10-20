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В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Прокудин: в Херсонской области критическая инфраструктура получила повреждения

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объект критической инфраструктуры был поврежден после взрыва на контролируемой Украиной части Херсонской области. Об этом заявил глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Степень повреждений и назначение объекта не уточняется.

19 октября министерство обороны России сообщило, что российские войска за сутки поразили объекты топливной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 138-ми районах.

18 октября Минобороны сообщало, что российские военнослужащие за неделю нанесли 36 групповых ударов по энергетическим и военным объектам Украины. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистических формирований и иностранных наемников.

Сообщалось также, что российские бойцы за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска взяли под контроль Зоряное в ДНР.

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