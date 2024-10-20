Красноярец хотел обменять рубли на доллары и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей

59-летний машинист из Красноярска отдал мошенникам 2,9 миллиона рублей, все началось с того, что он хотел обменять валюту. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В июле этого года житель Красноярска взял кредит на 1 млн рублей, чтобы купить машину. В поиске более выгодного способа приобретения транспорта он решил обменять полученные деньги на доллары. В сети он связался с неизвестным «брокером», который предложил обмен по выгодному курсу.

Мужчина отправил незнакомцу кредитные средства и 300 тысяч рублей из личных сбережений. Не получив валюту, через неделю машинист оформил заем на еще 1 млн рублей и поступил с ним аналогичным образом. Вскоре красноярцу сообщили, что «брокер» присвоил его деньги и лучше обратиться в полицию.

Однако на этом история не закончилась. В октябре россиянину позвонили из службы поддержки и пообещали вернуть средства, для этого нужно было перевести на указанный счет 580 тысяч. Кредит на себя оформила жена красноярца, после этого аферисты перестали выходить на связь, а пострадавший обратился в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенники обвинили россиянку в госизмене и выманили у нее 2,5 млн рублей.