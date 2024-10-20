В аэропорту Казани объявили план «Ковер»

План «Ковер», предварительно, ввели в Международном аэропорту имени Г. М. Тукая в городе Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Журналисты рассказали, что в воздушной гавани отложили вылет и прибытие нескольких пассажирских самолетов. Но другие подробности к текущему моменту не поступали.

Объявление плана «Ковер» означает введение в том или ином аэропорту режима закрытого неба для всех летательных аппаратов. В подобной ситуации пилотам и диспетчерам поступает приказ на немедленную посадку или вывод из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов и вертолетов.

Существует множество причин, по которым в воздушных гаванях могут ввести план «Ковер». В том числе соответствующее решение принимает при ухудшении погодных условий или при появлении в небе воздушного судна другого государства без предварительного согласования.

20 октября министерство обороны РФ заявило, что ночью над регионами страны перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего дронов — 43 — сбили в воздушном пространстве Курской области.

На территории Липецкой области ликвидировали 27 беспилотников, а в Орловской области — 18 летательных аппаратов. Еще восемь БПЛА нейтрализовали в небе над Нижегородской областью, семь — в Белгородской области и шесть — в Брянской области. Над Московской областью, в свою очередь, уничтожили один дрон.

Ранее в Кремле оценили возможность переноса саммита БРИКС в Казани из-за атак БПЛА.