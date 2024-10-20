Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Казани объявили план «Ковер»

Baza: в аэропорту Казани задержали ряд рейсов из-за введения плана «Ковер»

close
Shutterstock/Almaz Mustafin

План «Ковер», предварительно, ввели в Международном аэропорту имени Г. М. Тукая в городе Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Журналисты рассказали, что в воздушной гавани отложили вылет и прибытие нескольких пассажирских самолетов. Но другие подробности к текущему моменту не поступали.

Объявление плана «Ковер» означает введение в том или ином аэропорту режима закрытого неба для всех летательных аппаратов. В подобной ситуации пилотам и диспетчерам поступает приказ на немедленную посадку или вывод из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов и вертолетов.

Существует множество причин, по которым в воздушных гаванях могут ввести план «Ковер». В том числе соответствующее решение принимает при ухудшении погодных условий или при появлении в небе воздушного судна другого государства без предварительного согласования.

20 октября министерство обороны РФ заявило, что ночью над регионами страны перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего дронов — 43 — сбили в воздушном пространстве Курской области.

На территории Липецкой области ликвидировали 27 беспилотников, а в Орловской области — 18 летательных аппаратов. Еще восемь БПЛА нейтрализовали в небе над Нижегородской областью, семь — в Белгородской области и шесть — в Брянской области. Над Московской областью, в свою очередь, уничтожили один дрон.

Ранее в Кремле оценили возможность переноса саммита БРИКС в Казани из-за атак БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами